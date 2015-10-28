Ставрополь, 29 октября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. В 2016 году в Ставропольском крае рост тарифов ЖКХ может превысить 4%. Ориентировочно цена на газ увеличится на 2%, воду и тепло — на 4−5% и электроэнергию — на 7%. Такие прогнозы озвучил председатель Региональной тарифной комиссии Константин Шишманиди на заседании краевого правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

1c-bitrix-cdn.ru ЖКХ.

Таким образом, рост тарифов должен составить порядка 4,25%. При этом Шишманиди напомнил: «Сегодня установка дана…, рост платы граждан по России не должен превышать 4%».

Глава региона напомнил о своей просьбе заморозить регулируемую часть тарифов ЖКХ на будущий год в связи со сложной социально-экономической обстановкой в стране. В свою очередь, глава РТК обещал учесть это поручение Владимира Владимирова в полном объеме при формировании тарифов на будущий год и последующий период.

Владимиров также заявил о намерении обратиться в ФАС с просьбой о запрете индексации роста цен на сырье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ставропольского края приняло консервативный прогноз социально-экономического развития региона на 2016 и плановый период 2017—2018 годов, предполагающий ежегодные темпы роста валового регионального продукта Ставропольского края в пределах 103,3%, индекс промышленного производства — 104,9%, 25%-ный рост объема производства продукции сельского хозяйства.

Эти показатели лягут в основу бюджета региона.