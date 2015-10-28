Нижний Новгород, 28 октября, 2015, 21:14 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде задержан заместитель главы администрации Московского района Роман Яшенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным СК РФ, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки, сообщили в СК РФ.

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По версии следствия, Яшенков более года ежемесячно получал от одного и местных предпринимателей по 45 тыс. рублей. В ответ он «закрывал глаза» на существование принадлежащего предпринимателю самовольно построенного нестационарного торгового объекта и не принимал мер для его ликвидации.

При получении очередной взятки в размере 45 тысяч рублей Яшенков был задержан сотрудниками ФСБ и СК РФ.

По предварительным подсчетам, подозреваемый с 2014 года успел получить с предпринимателя 585 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.