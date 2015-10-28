Ставрополь, 29 октября, 2015, 00:04 — ИА Регнум.



agrodovidka.info Урожай

В Ставропольском крае объем производства продукции сельского хозяйства в 2016—2018 годах вырастет с 164 млрд рублей до 205 млрд рублей, то есть на 25%. Об этом заявил на заседании краевого правительства глава Минэкономразвития Ставрополья Андрей Мурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2016 году индекс производства по сравнению с уровнем 2015 года в сельском хозяйстве планируем 102,8%, что скажется благоприятно на экономике края», — сказал Мурга.

Ожидается также увеличение продолжительности жизни жителей Ставропольского края с 73 до 75 лет в 2018 году. Ожидается также, что в 2016 году курорты Ставрополья посетит 1,3 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ставропольского края приняло консервативный прогноз социально-экономического развития региона на 2016 и плановый период 2017—2018 годов. В соответствии с прогнозом в 2016—2018 годах предусматриваются ежегодные темпы роста валового регионального продукта Ставропольского края в пределах 103,3%.

Индекс промышленного производства к 2018 году должен составить 104,9% к уровню 2014 года.

«Социально-экономическое развитие нашего края в 2016—2018 годах с наибольшей степенью вероятности будет реализовано с тенденцией консервативного сценария. При этом мы предлагаем считать его как базовый с целью формирования бюджета Ставропольского края», — сказал Мурга.