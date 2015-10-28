Рига, 28 октября, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Порядка 150 тысяч латвийцев больны псориазом, или чешуйчатым лишаем. При этом число пациентов в последние годы неуклонно растет, и на данный момент можно говорить о том, что каждый десятый житель страдает от этого заболевания кожи, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

fberubeortho.com Псориаз

Как сообщает BNS со ссылкой на представителей клиники Veselības centrs 4, больные псориазом ощущают как социальную дискриминацию, так и экономическую отчужденность. Например, в ходе опросов выяснилось, что 72% пораженных чешуйчатым лишаем избегают плавания, 64% — посещения бани, 60% — загорания. А каждый третий из них даже не посещает парикмахера.

Напомним, псориаз, чешуйчатый лишай — хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. В настоящее время предполагается аутоиммунная природа этого заболевания. Обычно псориаз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.