В Латвии каждый десятый болен псориазом
Рига, 28 октября, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Порядка 150 тысяч латвийцев больны псориазом, или чешуйчатым лишаем. При этом число пациентов в последние годы неуклонно растет, и на данный момент можно говорить о том, что каждый десятый житель страдает от этого заболевания кожи, сообщает портал Rus.tvnet.lv.
Как сообщает BNS со ссылкой на представителей клиники Veselības centrs 4, больные псориазом ощущают как социальную дискриминацию, так и экономическую отчужденность. Например, в ходе опросов выяснилось, что 72% пораженных чешуйчатым лишаем избегают плавания, 64% — посещения бани, 60% — загорания. А каждый третий из них даже не посещает парикмахера.
Напомним, псориаз, чешуйчатый лишай — хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. В настоящее время предполагается аутоиммунная природа этого заболевания. Обычно псориаз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.