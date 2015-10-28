Памятник Герою Советского Союза Александру Панкратову открыли в Новгороде
Великий Новгород, 28 октября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 28 октября, состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Александра Панкратова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, церемония прошла в очередную годовщину присвоения Великому Новгороду почётного звания «Город воинской славы».
Автором бюста стал новгородский скульптор Сергей Гаев. Памятник открыт в сквере на пересечении улиц Панкратова и Рогатица.
«Великий Новгород получил ещё один уголок памяти», — сказал мэр города Юрий Бобрышев, поблагодарив всех новгородцев, которые участвовали в сборе средств на изготовление и установку бюста.
Напомним, 24 августа 1941 года боец Красной Армии Александр Панкратов своим телом закрыл амбразуру вражеского дота в районе Кириллова монастыря под Новгородом. Звание Героя Советского Союза Александру Панкратову присвоено посмертно. Подвиг Александра Панкратова повторили более 400 воинов разных национальностей, в том числе 19 на новгородской земле.