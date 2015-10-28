В регулярном чемпионате КХЛ сегодня сыграно десять матчей
Москва, 28 октября, 2015, 23:59 — ИА Регнум.
sports.ru
Хоккей
- Металлург (Новокузнецк) — Амур (Хабаровск) 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1,0:0, 0:1)
- Авангард (Омская область) — Спартак (Москва) 2:3 ОТ (2:0, 0:0,0:2, 0:1)
- Барыс (Астана, Казахстан) — СКА (Санкт-Петербург) 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
- Сибирь (Новосибирская область) — Адмирал (Владивосток) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
- Торпедо (Нижний Новгород) — Салават Юлаев (Уфа) 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
- Северсталь (Череповец) — Витязь (Московская область) 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
- Динамо (Минск, Белоруссия) — Металлург (Магнитогорск) 6:4 (2:3, 2:1, 2:0)
- ЦСКА (Москва) — Динамо (Москва) 3:2 (2:0,1:2, 0:0)
- Слован (Братислава, Словакия) — Лада (Тольятти) 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
- Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Ак Барс (Казань) 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)
С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.