Ульяновск, 28 октября, 2015, 17:16 — ИА Регнум. Ульяновские авиаконструкторы приступили к строительству уникального самолета — топливозаправщика Ил-78М-90, который станет первым из этой серии судном, произведенным в России. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который посетил АО «Авиастар-СП», региональное правительство продолжит оказывать системную поддержку флагману авиационной промышленности, который переживает второе рождение.

Самолет-топливозаправщик Ил-78М

Строительство Ил-78М-90 в Ульяновске проводится в рамках контракта с Минобороны РФ на проведение опытно-конструкторских работ по созданию перспективного самолета-топливозаправщика. До этого подобные самолеты собирались в Узбекистане.

В настоящий момент для АО «Авиастар-СП» продлены налоговые льготы на имущество. Данные меры поддержки позволяют ульяновскому авиастроительному заводу направлять сэкономленные средства на реализацию программы по модернизации технического перевооружения, социальной помощи работникам предприятия.

«За эти годы мы провели сотни переговоров, встреч, совещаний и здесь в Ульяновске, и в Москве, и в других регионах, и даже странах. Нашей целью было создать вокруг нашего ульяновского гиганта целый кластер сопутствующих и смежных производств, а одной из важнейших задач — обеспечить загрузку мощностей «Авиастара» и других предприятий Ульяновского авиационного кластера. Сегодня мы видим, что предприятие имеет хороший портфель заказов, развивается и идёт вперёд», — подчеркнул Морозов.

По словам генерального директора АО «Авиастар-СП» Сергея Дементьева, в следующем году стоит задача поднять в воздух этот первый летный образец. «Самолет будет проходить государственные испытания, — уточнил Дементьев. — И по их результатам мы надеемся еще на один государственный контракт».

Ил-78М-90А является модификацией самолета Ил-76МД-90А. По требованию заказчика, военно-транспортное судно должно иметь возможность установки топливозаправочного оборудования — дополнительных емкостей для топлива внутри грузовой кабины и унифицированных подвесных агрегатов заправки. Судно будет являться основным самолётом-топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе машин дальней, фронтовой и специальной авиации. Он позволит производить одновременную заправку двух самолётов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле. С хвостового агрегата возможна заправка самолётов дальней и специальной авиации. Также при использовании Ил-78М-90А на земле, возможна одновременная заправка до четырёх самолётов».

По оценке профильных экспертов, на сегодняшний день потребность в топливозаправщиках может составлять до 30 машин.

Кроме этого проекта, специалисты предприятия продолжают выполнять госконтракт на поставку 39 Ил-76МД-90А, который был заключен в 2012 году в рамках визита в регион президента РФ Владимира Путина. Уже в этом году планируется передать заказчику три транспортных самолета. Также ульяновские авиастроители ведут работу по производству двух самолетов конфигурации Ту-204−300 и Ту-204−300−100 для управления делами президента.

Также по инициативе Сергея Морозова в настоящее время активно реализуется совместная с предприятием программа по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами и их подготовке.

«Наш совместный с «Авиастаром» проект по строительству жилья для работников предприятия эффективно работает. На сегодня мы передали уже почти пятьсот квартир, и мы планируем вести эту работу более активно. Кроме того, в наших планах — создание специализированных детских дошкольных учреждений с высокой степенью профориентации. Поэтому в самое ближайшее время планируем открыть специализированный детский садик, который с самого юного возраста будет формировать у детей любовь к авиации», — подчеркнул ульяновский губернатор.