Воронеж, 28 октября, 2015, 16:54 — ИА Регнум. Первый в мире памятник автору детских книг, поэту, переводчику и драматургу Самуилу Маршаку торжественно открыли в Воронеже 28 октября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, автором скульптурной композиции стал Максим Дикунов.

Каширская Марина ИА REGNUM Памятник Маршаку в Воронеже

Открыть монумент поручили губернатору Воронежской области Алексею Гордееву и внуку поэта Александру Маршаку, который, подобно своему прославленному дедушке, тоже пишет книги для детей. Также во время торжественной части мероприятия выступили председатель Российского еврейского конгресса Юрий Каннер и воронежский литературовед и краевед Олег Ласунский.

Маршак родился в Воронеже и провел детство в городе Острогожске. Памятник, на котором поэт изображен со своей музой — маленькой девочкой, расположился на улице Карла Маркса перед домом, в котором Маршак прожил два года — с 1915 по 1917-й.

«Давайте вспомним, что этот год — Год литературы, и это очень тоже символично. Я хотел сегодня поблагодарить тех людей, которые своими финансовыми ресурсами создали этот памятник. Конечно, мы могли за счет государства создать этот прекрасный образ, но важно было, чтобы он стал народным памятником, и я благодарю всех воронежцев… Кто-то сдал сто рублей, кто-то дал миллион рублей, нам помогали москвичи…» — рассказал губернатор. На памятник было собрано шесть миллионов рублей — это пожертвования горожан и представителей бизнес-сообщества. Также проект поддерживал Российский еврейский конгресс, который летом 2015 года провел в Москве благотворительную акцию по сбору средств на памятник.

После торжественной части гости мероприятия возложили к памятнику цветы. Сцену уступили «свободному микрофону» — любой желающий мог прочитать свои любимые стихотворения Маршака. Добровольцев для выступления сразу нашлось немало — в основном школьников. Самой младшей любительнице поэзии Маршака, поднявшейся на сцену, было четыре года.