Тбилиси, 28 октября, 2015, 16:45 — ИА Регнум. Замечания и мнение иностранных друзей для премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его правительства всегда очень ценны и значительны, но незаслуженная критика — неприемлема. Так премьер прокомментировал те заявления в связи с судебным процессом вокруг телекомпании «Рустави-2», которые сделали зарубежные политики и организации, выразившие беспокойство по поводу признаков нарушения свободы слова и СМИ в Грузии.

haberbeta.com Кабельное телевидение

«Пусть никто ни в стране, ни за ее пределами не волнуется, что мы создадим какие-либо преграды или барьеры какому-либо каналу, тем более повредим в той или иной форме медиасреду. Наоборот, думаю, что абсолютно свободная медиасреда — это одно из главных достижений нашего правительства», — подчеркнул премьер на заседании правительства Грузии 28 октября.

По его словам, в результате реформ, проведенных нынешним правительством за последние 3 года, сегодня в Грузии можно учредить и открыть новое телевидение за каких-то 10 дней, а по свободе медиасреды Грузия является лидером в регионе.

«О простоте создания СМИ свидетельствует и то, что сегодня в стране функционирует до 300 средств массовой информации, и у них нет никаких проблем с властью, наоборот, они получают от нас максимальное содействие… Поэтому я не могу согласиться с мнением, что за связанным с «Рустави-2» процессом стоит правительство», — заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в интересах правительства — открытие как можно больше новых средств массовой информации, и правительство делает все, чтобы не ограничить их функционирование, независимо от того, соглашается с их редакционной политикой или нет.

«Поэтому мы не можем принять критику, что правительство в какой-либо форме вовлечено в процесс в связи с «Рустави-2». Суду необходимо дать возможность в свободной обстановке принять независимое и объективное решение. Все обязаны подчиниться окончательному решению суда независимо от должности и привилегий. Поэтому призываю всех — политиков, президента, парламент, правительство, быть корректными в отношении суда. Нельзя призывать судью принять то или иное решение. Это не наше дело», — отметил Гарибашвили и подчеркнул, что перед законом все равны.