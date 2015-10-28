Ташкент, 28 октября, 2015, 16:30 — ИА Регнум. Интернет и СМИ в Узбекистане жестко контролируются государством. Такой вывод сделали аналитики Freedom House в своем отчете о свободе интернета в мире Freedom on the Net — 2015.

Зинаида Ковалевская. Дворик. 1948

Оценивая свободу СМИ и интернета в исследуемых странах, авторы доклада начислили Узбекистану 78 баллов из 100 возможных, тем самым отнеся республику к группе несвободных.

В докладе говорится о том, что в Узбекистане ограничен доступ к контенту с критикой правительства, высок уровень надзора и уголовного преследования с продолжительными арестами за размещение спорного контента в интернете.

Отмечены и сложности с доступом к интернету. Несмотря на некоторые улучшения за счет увеличения мобильных приложений, интернет в основном доступен в нескольких крупных городах. Кроме того, высокая стоимость, низкая скорость и лимиты на объем данных существенно ограничивают пользователей в Узбекистане. Большая часть пользователей имеют доступ к сети только на работе, по-прежнему пользуются большой популярностью интернет-кафе.

В отчете указывается, что руководство страны «повсеместно и систематически» блокирует доступ к независимым новостям и сайтам с социально-политическими статьями и контентом, связанным с соблюдением прав человека в Узбекистане. Также блокируются сайты оппозиционных групп, международных изданий и крупных правозащитных организаций.

Авторы исследования отмечают, что в Узбекистане строго ограничена медиасреда, широко распространена самоцензура из-за жесткого контроля правительства над СМИ и суровое наказание за освещение «запретных» тем, в их числе критика действующей власти и материалы о коррупции.

В докладе международной правозащитной организации Freedom House приведены результаты исследования в 65 странах. Ситуацию со свободой интернета и цифровых медиа авторы оценивали по 100-балльной шкале. В странах, получивших от 61 до 100 баллов, в число которых вошел Узбекистан, отмечено отсутствие свободы интернета. В отчете организации за 2014 год Узбекистан также был в числе стран с «несвободным интернетом», получив 79 баллов.