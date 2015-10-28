Вольфсбург, Германия, 28 октября, 2015, 16:00 — ИА Регнум. Автоконцерн Volkswagen остался в убытке по итогам минувшего квартала. Это скажется на годовой прибыли предприятия, которая будет существенно ниже прошлогодней, сообщает CNBC.

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Уточняется, что за прошлый квартал списание составило €6,7 млрд, причём прогноз был более благоприятным — €6,5 млрд.

Ситуацию прокомментировал глава совета директоров АО Volkswagen Маттиас Мюллер. «Эти цифры показывают, с одной стороны, что у концерна Volkswagen крепкая субстанция, с другой стороны, первые последствия нынешней ситуации вышли на поверхность», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий менеджер немецкого автоконцерна Volkswagen Ханно Йелден оказался в эпицентре крупного скандала. Руководителя департамента по разработке двигателей подозревают в причастности к фальсификации показателей выхлопных газов. Менеджер вынужден оставить занимаемую должность, в отношении него ведется расследование.

Йелден подозревается в причастности к установке программного обеспечения, позволяющего занижать показатели вредных выбросов, в частности, количество диоксида углерода. По данным прокуратуры Брауншвейга, в фальсификации, которую обнаружило в сентябре текущего года американское Агентство по охране окружающей среды, Йелден сыграл ключевую роль.

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