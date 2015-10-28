Москва, 28 октября, 2015, 15:40 — ИА Регнум. Россия поднялась с 97 до 51 места в международном рейтинге Doing Business, который оценивает условия ведения бизнеса в стране. Как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 28 октября, санкции облегчили жизнь отечественному бизнесу из-за отсутствия конкуренции, однако улучшение российских позиций в рейтинге само по себе не сможет привлечь в страну инвестиции — для этого необходимы политические решения, снижение административных барьеров и борьба с коррупцией.

rewalls.com Побеги бамбука

Рейтинг Всемирного банка и международной финансовой корпорации (IFC) Doing Business отражает условия ведения бизнеса в разных странах по различным показателям. О престижности и важности этого рейтинга для России говорит и тот факт, что президент РФ Владимир Путин в рамках своих знаменитых «майских указов» 2012 года поставил задачу достижения Россией места не ниже 50 в этом рейтинге. В 2013 году Россия занимала в нем 92 место, сейчас она вплотную подобралась к президентским пожеланиям.

Правда, составители рейтинга изменили его методику, что может сделать сравнение с предыдущими показателями некорректным. Но даже в этом случае можно говорить об упрочении российских позиций: в результате пересчета по новой методике можно было говорить о 64 месте России. В базу расчетов добавили несколько индикаторов, по большинству из которых у России хорошие показатели. Речь идет, к примеру, об индикаторе надежности энергоснабжения. А вот по показателям доступа к электроэнергетической инфраструктуре у России всегда были провальные результаты. На улучшение российских показателей сыграло добавление индикаторов и качества строительства, и качества судебных процедур, и других.

«Бизнесу стало легче, хоть и не сильно»

Именно в условиях санкций ведение бизнеса стало для наших компаний легче, считает управляющий партнер консалтинговой компании Heads Александр Базыкин."В России с уходом ряда иностранных компаний освободились ниши, в которые при прочих условиях нашим производителям было не попасть. То есть по факту конкуренция с иностранными компаниями стала меньше, что облегчает работу нашим компаниям. Конечно, есть еще расширение влияния стран ЕАЭС и предстоящее открытие рынков со странами ВТО, но, опять же, санкции несколько нивелируют влияние на наш бизнес этого фактора», — отмечает он.

При этом нельзя не учитывать тот факт, что индекс стал «качественно другим», указывает Базыкин. «Он учитывает ряд более позитивных изменений, происшедших в нашей экономике, ведь власти, несмотря на кажущуюся неповоротливость, все же также понимают проблему, идут навстречу предпринимателям, снижая, к примеру, налоги и количество проверок. Так что да, легче, хоть и не слишком сильно, но стало», — констатирует эксперт.

Улучшение позиций России в рейтинге вряд ли будет способствовать росту инвестиций, считает эксперт. «Приток инвестиций и ведение бизнеса — несколько разные вещи. У западного бизнеса сейчас много своих проблем, как политических (запрет на ведение операций с рядом российских компаний), так и трудности, связанные с кризисом не только в России, но и на мировых финансовых рынках. И хотя их центробанки вливают ликвидность, дальше спекуляций и рынков она мало куда идет, и уж тем более не в «санкционную» Россию», — отметил он. Для иностранного бизнеса гораздо важнее отмена как санкций, так и контрсанкций, «снижение коррупции и бюрократизма, облегчение условий работы для иностранных компаний в нашей стране», указывает эксперт. «Именно эти факторы могут улучшить ситуацию, а не пересмотр какого-то рейтинга, пусть и от ведущей консалтинговой компании», — считает Базыкин.

Потенциал для роста

С формальной точки зрения можно говорить об улучшении условий для бизнеса, но фактически бизнес работает в условиях выживания, полагает руководитель аналитического отдела MFX Capital Роберт Новак. «Условия для ведения бизнеса в России действительно улучшились, но это касается лишь формальных категорий — таких как регистрация юридического лица, административные барьеры и т.д. Фактически же бизнес в нашей стране, особенно частный, работает в условиях выживания — при ставках на кредиты для корпоративных заемщиков в 25−30% годовых понятно, что ни о каком развитии речи быть не может. Тем не менее, в перспективе со снижением стоимости ссудного кредита снижение административных барьеров и облегчение бюрократических процедур создают хороший потенциал для дальнейшего роста», — говорит эксперт.