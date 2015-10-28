Тбилиси, 28 октября, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмежевался от тех заявлений, которые в эфире грузинских телекомпаний и для грузинских СМИ сделал член правящей коалиции «Грузинская мечта», депутат парламентского большинства Гоги Топадзе. Заявления касались роли и значения фигуры Сталина и судебного процесса в связи с принадлежностью телекомпании «Рустави-2».

Tania Brodziak Размежевание

«Мы категорически отмежевываемся от личных воззрений члена парламента господина Гоги Топадзе в связи с телекомпанией «Рустави-2», а также отмежевываемся от позиции депутата в связи со Сталиным. У коалиции твердые позиции по фундаментальным ценностям, и мы эти позиции заявили публично. Для нас крайне важна свобода СМИ, и мы считаем, что в связи с «Рустави-2» объективный, непредвзятый приговор должен вынести независимый суд. Мы коалиция, преданная европейским ценностям, которая хорошо осмыслила советское прошлое. Мы уверены, что европейский и евроатлантический курс — это правильный путь, и он принципиально отличается от того режима, в котором нам пришлось жить на протяжении нескольких десятилетий», — говорится в заявлении премьера.

В эфире телекомпании «Маэстро» два дня назад Гоги Топадзе заявил, что Сталин был личностью, которой грузины должны гордиться, и пообещал, что очень скоро портрет Сталина будет вывешен во всех кабинетах. Топадзе заявил, что его отношение к Сталину разделяют многие соратники по коалиции.

Что касается телекомпании «Рустави-2», депутат заявил, что считает ее необъективной и считает, что вокруг этой телекомпании разразился непонятный ажиотаж. По его же словам, правительству надоела эта необъективность, и нашелся Кибар Халваши, реальный владелец, который требует восстановления справедливости.

Как известно, бывший владелец телекомпании Кибар Халваши судится с нынешними ее хозяевами за возвращение долей, которые его за бесценок вынудило уступить правительство Михаила Саакашвили.