В Швеции после поджогов засекретят адреса центров для беженцев
Стокгольм, 28 октября, 2015, 14:51 — ИА Регнум. Миграционные власти Швеции намерены засекретить информацию о местах проживания беженцев. Такое решение было принято после серии прокатившихся по стране поджогов центров для приёма мигрантов, сообщает шведский национальный вещатель «Радио Швеция» сегодня, 28 октября.
Как отмечает издание, в ночь на сегодня, 28 октября, были совершены поджоги ещё в двух местах для размещения беженцев — в пригороде Дандерюд недалеко от Стокгольма и в южной провинции Сконе. Только за последнее время зафиксировано 15 случаев поджогов центров для просителей убежища. Властям не удается обеспечить безопасность всех мест размещения беженцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Швеции растёт число нападений на мигрантов из стран ЕС, но лишь немногие из них приводят к судебному преследованию.
Напомним также, что с начала этого года 95 430 человек обратилось к королевству с просьбой предоставления убежища. Таким образом, был побит рекорд времен войны в Югославии, когда в 1992 году убежища в Швеции попросили 84 016 человек.