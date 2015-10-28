Тирасполь, 28 октября, 2015, 14:40 — ИА Регнум. «Попытки организовать «воссоединение» Молдавии и Румынии, мне кажется, окончательно похоронят любые перспективы какого-то политического урегулирования [молдавско-приднестровского конфликта], — заявил приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья» в рамках встречи с выпускниками «Общественного дипломатического корпуса» председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Верховный совет и правительство Приднестровской Молдавской Республики

«Заставить жителей Приднестровья, особенно после того, что они прошли, как-то склонить головы и молчаливо согласиться с тем, что они будут жить в молдавском или соединенном молдавско-румынском государстве, было бы в высшей степени наивно. Этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах, и любые попытки оказать давление на Приднестровье, в моем понимании, лишь этот политический процесс откладывают, отдаляют», — считает сенатор.

То, каким это урегулирование будет, по словам Косачева, в конечном итоге решать могут только Кишинёв и Тирасполь. «Это не может решать ни Вашингтон, ни Киев, ни Москва, ни Брюссель с Веной. Задача — сделать все зависящее для того, чтобы приднестровцев не поставили на колени — мы говорим о решении экономических, социальных вопросов, преодолении блокады, в которой сейчас уже, к сожалению, активно участвует и Украина», — сказал политик.

«Это сможете сделать только вы в прямом диалоге, Россия всегда подталкивала и будет подталкивать, прежде всего, Кишинев и всех наших других партнеров по процессу «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнул сенатор.

Он также высказал мнение, что «нужна максимальная консолидация самого приднестровского общества». «Я уверен в том, что только мощная консолидированная власть всегда будет работать на интересы её населения», — заключил Константин Косачёв.

ИА REGNUM отмечает, что в своих рассуждениях о том, что гипотетическое объединение Молдавии с Румынией «похоронит любые перспективы политического урегулирования» молдавско-приднестровского конфликта, Косачев, очевидно, исходит из той логики, что единственным рассматриваемым им вариантом такого урегулирования является настойчиво проталкиваемая Москвой и ее молдавскими «партнерами» идея сдачи Приднестровья Кишиневу под видом «федерализации Молдавии».

Таким планам гипотетическое объединение Молдавии с Румынией действительно угрожает. В остальном же даже самые ярые и влиятельные сторонники объединения Молдавии с Румынией вроде бывшего румынского президента Траяна Бэсеску признают, что Приднестровье никогда не было «румынской землей», и настаивают, что ПМР не может быть частью проекта молдавско-румынского объединения. В таком случае гипотетическое присоединение Молдавии к Румынии как раз и будет означать политическое урегулирование молдавско-приднестровского конфликта, пусть и не в том виде, как оно видится Косачеву и другим сторонникам давно обанкротившейся тактики «удержания» Молдавии ценой Приднестровья.

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