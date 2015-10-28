Москва, 28 октября, 2015, 14:39 — ИА Регнум. 61% жителей России считают, что дела в стране идут в правильном направлении и она движется по верному пути. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центром».

В. Корецкий. Мы требуем мира! 1950

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 88% опрошенных (в сентябре — 84%), не одобряют 12% (в сентябре — 15%). Деятельность Дмитрия Медведева одобряют 62% (в сентябре — 65%), не одобряют 37% (в сентябре — 33%).

Удовлетворение работой правительства России за месяц снизилось. Так, если в сентябре деятельность властей одобряли 60%, то в октябре — 56% опрошенных. Не одобряют 34%. 50% респондентов считают, что в октябре хорошо работала Государственная дума РФ, 48% не одобряют работу депутатов.

Лидерами среди политиков октябре 2015 года, которым жители России доверяют больше всего, стали Владимир Путин — 60%, Сергей Шойгу — 23% и Сергей Лавров — 19%.

Опрос проведен 23−26 октября 2015 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.