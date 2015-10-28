Красноярск, 28 октября, 2015, 14:17 — ИА Регнум. События Красноярского края 28 октября в нашем обзоре.

Юрий Трифонов. Sbras.info Автоматическая установка для переработки органических отходов

Опасный мост

В Красноярске прокуратура проверила состояние Коммунального моста. Выяснилось, что на всем протяжении асфальтобетонного покрытия моста зафиксированы разрушения проезжей части, достигающие в отдельных случаях 2 метров в ширину.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, в связи с неудовлетворительным состоянием моста в администрацию Красноярска внесено представление.

Уточняется, что прокурорская проверка выявила грубые нарушения при содержании дорожного полотна, а также факты неэффективного расходования бюджетных средств. «Несмотря на заключенный с подрядчиком ООО «ПромСтрой» многомиллионный контракт на содержание городских дорог (цена контракта 99 299 837,58 руб.), департаментом городского хозяйства, заказчиком МКУ «УДИБ» своевременно не проконтролировано его исполнение», — говорится в сообщении ведомства.

Представление, внесенное по результатам проверки в адрес первого заместителя главы города, находится на рассмотрении. Фактически подрядчик уже приступил к ремонту Коммунального моста, уточнили в прокуратуре.

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Удобрения из экскрементов

Красноярские биофизики создали установку для переработки отходов жизнедеятельности человека в жидкие удобрения. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

По словам ученых, автоматическая установка может перерабатывать органические отходы, в том числе «жидкие и твердые выделения человека», в питательный раствор. Издание уточняет, что разработанная полупромышленная система с шестилитровым реактором за сутки способна превратить в удобрение экскременты 24 человек.

Красноярские исследователи рассказали, что «конечный продукт» можно использовать для выращивания растений. Установка создана с применением технологии мокрого сжигания отходов с использованием перекиси водорода и переменного электрического тока.

По словам одного из создателей системы Сергея Трифонова, шестилитровый полупромышленный реактор потребляет около 800 Ватт-час, это меньше, чем требуется утюгу или чайнику. «Мы сделали основную часть установки — реактор по переработке отходов — из сливного бачка для унитаза. Решили добавить нотку юмора в наши исследования. Правда, руководству института это не очень понравилось. Сейчас готовим новую, более мощную установку в «приличном» исполнении», — цитирует Трифонова «Наука в Сибири».

Красноярскому педофилу предъявлено обвинение

Подозреваемому в изнасиловании шестилетней девочки в Октябрьском районе Красноярска предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по краю.

Как уточнили в ведомстве, 42-летний красноярец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).

По данным следствия, утром 11 октября двое жителей Октябрьского района увидели во дворе своего дома ребенка, находившего в беспомощном состоянии. Шестилетняя девочка рассказала, что стала жертвой преступления. Пока мать девочки находилась на работе, за ней присматривала знакомая матери. Она распивала алкогольные напитки в компании своего 42-летнего знакомого. Когда женщина уснула, мужчина изнасиловал девочку.

Злоумышленника задержали в течение суток. Сейчас он находится под арестом, дает признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.