Чебоксары, 28 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. Вакантный мандат от «Единой России» в Госсовете Чувашии, освободившийся после ухода в правительство республики Михаила Резникова, передан директору Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрию Исаеву. Соответствующее решение о передаче мандата принято 27 октября на заседании Центризбиркома Чувашии, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=83 На одной из сессий Госсовета Чувашии

Михаил Резников получил депутатский мандат в августе 2012 года после досрочного сложения полномочий Галиной Николаевой, которая прошла в республиканский парламент в декабре 2011 года по партийному списку, а через семь месяцев была назначена сенатором от Чувашии. Резников, руководивший последние годы ПО им. В. И. Чапаева, в октябре 2015 года был назначен вице-премьером Чувашии, оставив завод и досрочно сложив депутатские полномочия.

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6 октября на сессии Госсовета Чувашии глава чувашских единороссов, вице-спикер Николай Малов заявил, отвечая на вопрос оппозиции об освободившемся мандате, что вопрос с кандидатом будет решён «в ближайшее время»: «За мандат не переживайте, всё будет нормально». Освободившийся мандат был передан директору ЧГИН Юрию Исаеву, который баллотировался по единому избирательному округу в Приволжской региональной группе (Михаил Резников — в Юго-Западной региональной группе).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии пройдут выборы в Госсовет. В настоящее время в региональном парламенте представлены четыре партии. По итогам предыдущих выборов (в 2011 году) 33 из 44 мест получила «Единая Россия», сохранив парламентское большинство. Тогда партия улучшила результат, но за счёт одномандатников: если на выборах в Госсовет в 2006 году в парламент избрались 17 одномандатников, то в 2011 году — 21 из 22. По единому избирательному округу в 2006 году «Единая Россия» получила 14 мандатов, в 2011 году — 12.