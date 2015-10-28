Москва, 28 октября, 2015, 13:17 — ИА Регнум. В подразделение беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа, дислоцирующейся в Республике Армения, поступили на вооружение современные российские разведывательные комплексы «Орлан-10», сообщили ИА REGNUM в Южном военном округе Минобороны РФ.

Комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» будут выполнять ряд функций при ведении наблюдения за протяженными и локальными объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений, а также при обеспечении занятий по боевой подготовке подразделений военной базы на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

В настоящее время в соединении применяется комплекс «Наводчик-2», поступивший на вооружение в 2014 году, в состав которого входят беспилотные летательные аппараты «Гранат», «Застава» и «Леер». Особенностью комплекса «Орлан-10» в сравнении с имеющимся на вооружении соединения комплексом «Наводчик-2» является его применение в любых метеоусловиях на дальностях от 120 до 600 км на максимальной высоте до 5 км.

С помощью российского многофункционального комплекса возможно одновременно управлять четырьмя беспилотными летательными аппаратами и организовать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БПЛА.

Применение новых российских комплексов «Орлан-10» планируется после обслуживания всей беспилотной авиационной техники военной базы и перевода их на зимний режим эксплуатации.