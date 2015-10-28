Москва, 28 октября, 2015, 13:04 — ИА Регнум. 28 октября экс-президент Франции Николя Саркози отправляется с двухдневным визитом в Москву, чтобы выступить перед студентами МГИМО и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает BFM TV.

kostamed.ru Скрежет зубов

Главными темами повестки дня станут сирийский конфликт и российское эмбарго на европейские продукты. Как отмечает телеканал, встреча пройдёт на фоне заметно ухудшившихся отношений между Россией и Западом и, вероятно, вызовет «зубовный скрежет» у большинства западных лидеров, отмечает телеканал.

Помимо Сирии, Путин и Саркози, вероятно, затронут проблему борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

В течение двухдневного визита в Москву Саркози будут сопровождать бывшие высокопоставленные французские политики: экс-министр юстиции и действующий евродепутат Рашида Дати, сенатор и бывший министр обороны Жерар Лонге и уполномоченный по международным делам партии «Республиканцы» Пьер Леллуш, экс-министр по делам государственной службы Кристиан Жакоб, отмечает ИноТВ.

Ранее Саркози осудил раздувание Западом холодной войны с Россией. Напротив, надо сотрудничать с Москвой для победы над «Исламским государством» (ИГ), заявил он Le Figaro.

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