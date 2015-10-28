Чебоксары, 28 октября, 2015, 13:03 — ИА Регнум. Новый председатель Арбитражного суда Чувашии 37-летний Олег Бойко официально вступил в должность. До назначения на должность руководителя он в течение семи лет работал председателем судебного состава, в Арбитражном суде республики трудится последние 14 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

chuvashia.arbitr.ru Олег Бойко

Новый председатель назначен на должность на 6-летний срок полномочий. Бойко сменил на посту председателя Александра Шегурова, который возглавлял Арбитражный суд республики девять лет и ушёл «в почётную отставку» в апреле 2014 года.

Отметим, что по итогам I квартала средняя нагрузка на судью составила 44 дела и заявления в месяц. Количество поступивших дел увеличилось на 13,8% (на 317 дел). Значительное увеличение числа исковых заявлений наблюдается по категориям споров, связанным с защитой права собственности (на 48%), с исполнением договоров энергоснабжения (на 46%), с исполнением договоров купли-продажи и поставки (на 38%) и оспариванием ненормативных правовых актов (на 36%). Такие данные приводятся на сайте Арбитражного суда Чувашии.

Напомним, что в прошлом в Чувашии кадровые изменения произошли в региональном Управлении судебного департамента. Новым главой ведомства стал 50-летний Валентин Воронов, который ранее работал заместителем начальника управления.

Читайте также: В Чувашии сменилось руководство Управления судебного департаментаСправка ИА REGNUM. Олег Иванович Бойко родился 14 февраля 1978 года в городе Чебоксары. В 2000 году окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция».

В 1998—1999 годы работал юристом в фирме «Аудит-Информ». В 2001 году пришёл в Арбитражный суд Чувашии, где в разное время трудился ведущим специалист, помощником судьи, помощником заместителя председателя. В ноябре 2008 года назначен председателем судебного состава Арбитражного суда Чувашской Республики. В октябре 2015 года возглавил Арбитражный суд республики.