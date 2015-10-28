Москва, 28 октября, 2015, 13:02 — ИА Регнум. Текущий финансовый кризис вкупе с санкциями принес части российских НКО дополнительные возможности для развития и позволил расширить присутствие на рынке услуг. Тем не менее развитие сектора некоммерческих организаций в России сопровождается рядом проблем: от усложненного процесса регистрации, до трудного доступа к грантам, часть которых, особенно в небольших поселениях, не доходит до конечного получателя и возвращается в бюджет. 3−4 ноября в Москве состоится итоговый форум активных граждан «Сообщество», где указанные проблемы вынесут на всеобщее обсуждение, подведя итоги годовой работы форума в регионах. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бречалов

ИА REGNUM: Итоговый форум «Сообщество» в Москве запланирован на 3−4 ноября. До этого прошли форумы в регионах. Чем дальше, тем больше у нас говорят, обсуждают. Различных форумов все больше и больше. Зачем они нужны? Что мы получаем на выходе?

Форум как некое мероприятие, некий процесс — это не самоцель. Поскольку времени не так много, то мы стараемся его максимально эффективно использовать, куда-то съездить, пообсуждать. Просто поставить сигнал, что ты что-то провел, мероприятие по теме гражданское общество — это неинтересно, не несет никакой пользы, коэффициент полезного действия близок к нулю.

Поэтому есть несколько задач этих форумов. Помимо риторической — не все ушло в онлайн. Все-таки восприятие друг друга вживую, в офлайне — глубже, качественнее и приносит больше пользы. В случае форумов «Сообщество», которые мы проводим, — это максимальное количество времени, которое мы уделяем тому, чтобы люди не только слушали, но и сами о себе рассказывали, презентовали свои проекты, и это огромная польза. Когда мы в округе проводим форум из 2−3-4 разных регионов по однотипным, похожим проектам, собираются люди, они обмениваются опытом, для них это огромная польза, потому что это такой, условно говоря, бесплатный мастер-класс, где можно узнать, что нового делают твои коллеги, но пока не делаешь ты, и наоборот. Поэтому офлайн-история очень важна, люди должны собираться вживую.

Если суммировать — зачем нужен форум. Во-первых, это живое общение и обмен опытом. Это важнейшие составляющие, и мы именно на них делаем акцент. Второе, мы формируем дорожную карту. Безусловно, у государства, президента, правительства, Общественной палаты есть одинаковая цель — это совершенствование правового поля для некоммерческих организаций. Чтобы было легче и лучше, чтобы был доступ к инфраструктуре, деньгам и так далее. Для того чтобы это сделать, необходимо наладить обратную связь. Лучше, чем представители НКО и гражданские активисты, нам об этом никто не расскажет. То есть предположить, что мы знаем, что делать по Москве без их мнения — это иллюзия, у нас и так много программ было сделано таким образом, и большая часть из них просто не работают. Поэтому люди, которые сами, условно говоря, руками и ногами что-то делают, лучше всего нам расскажут о том, чего им не хватает на самом деле.

К примеру, если вы зарегистрировали частную некоммерческую организацию, то практически невозможно из нее выйти. Это бред и абсурд, но вот такие правовые у нас инструменты, что, зарегистрировавшись, крайне сложно выйти. Если вы зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, то буквально через месяц вы можете выйти, реализовав свою долю либо самому обществу, либо кому-то другому. В случае НКО так сделать нельзя.

Еще сюжет: представьте себе Красноярский край — почти 3 тысячи километров от севера до юга, а Минюст находится в Красноярске. Если населенный пункт, где проживают люди, где есть активисты, находится в тысяче километров, то зарегистрировать организацию крайне сложно. Да, можно воспользоваться Единым сайтом государственных услуг, но там настолько сложный маршрутизатор. Помимо этого, вам необходимо за электронную подпись отдать от 5 до 7 тысяч рублей. Представьте себе НКО в небольшом населенном пункте, которое планирует поддерживать пенсионеров, заплатить 7 тысяч рублей! Для них это огромная цифра. Плюс, повторюсь, зарегистрироваться через сайт очень сложно, поэтому приходится ехать за сотни километров. Скорее всего, вы с первого раза не зарегистрируетесь, вы заплатите пошлину в 4 тысячи рублей, через 3−4 месяца вам вернут документы с какой-нибудь запятой не там.

Мы эти проблемы собрали. Вот для чего нужны форумы. Плюс мы обучаем, мы даем конкретные полезные советы, у нас на каждый форум едут представители профильных министерств, региональные грантооператоры. Сейчас будем привлекать Минсельхоз, те министерства, где есть программы поддержки НКО. Пример: Министерство сельского хозяйства имеет программу поддержки НКО на селе, объем 170 млн рублей. Но она не доходит в руки НКО, как и в случае с президентскими грантами, она идет через регионы в главные муниципалитеты. Главные муниципалитеты распоряжаются теми крохами, которые доходят. А дойдут ли они до непосредственных НКО на селе — большой вопрос. Мало того, что эта программа «кривая», она еще и полностью не реализована: в 2014 году из 170 млн рублей 100 млн вернулись в бюджет, не были использованы.

ИА REGNUM: Кто на эти форумы приходит?

Гражданские активисты, представители некоммерческого сектора, представители бизнеса, в меньшей степени, к сожалению, представители региональной власти. Наш форум специально называется форум «Сообщество» для активных граждан. То есть мы изначально решили для себя, что это не будет только форумом для общественных региональных палат или для Общероссийского народного фронта. Не важно, к какому сообществу принадлежит человек, а важно, чтобы за ним было конкретное, полезное, измеримое и понятное для общества дело.

ИА REGNUM: Если это человек, который не принадлежит ни к какой некоммерческой организации, но у него есть какая-то идея, какое-то предложение. Он может попасть на форум?

Конечно, надо просто зарегистрироваться на сайте. У нас может зарегистрироваться любой, регистрировались даже губернаторы. Потом прийти, послушать, рассказать, познакомить с инициативой. Для этого есть разные площадки в двухдневной работе.

Мало того, мы перед каждым окружным форумом привозили в Москву журналистов из разных регионов округа. Они спрашивали, что будет, если зарегистрируется организация «Голос», известная раскачкой темы выборов в негативном аспекте. Пустим ли мы их. Мы отвечали, что никаких фильтров у нас нет и не было.

Например, в Челябинске у нас был форум по Уральскому округу, и пришли представители РосПила с вполне конструктивным вопросами, и вполне нормальная дискуссия получилась.

ИА REGNUM: Вы собираете жалобы и предложения, далее готовится дорожная карта, которая будет передана президенту. Что за прошедший год внесено в нее?

Много вопросов, предложений, инициатив, направленных на облегчение регистрации НКО, снятия с учета, ликвидации НКО, вопрос социальной модели для тех социально-активных НКО, от которых есть повышенная социальная польза. Все это мы сейчас формулируем в дорожную карту. Помимо этого, было много вопросов по грантооператорам, программам министерств. Третье, и самое главное, для обывателя, для гражданина, который не задействован в некоммерческом секторе, очень сложно ориентироваться в вопросах о том, что есть правильная или неправильная НКО, где «фейк», а кто действительно собирает деньги на благое дело. Найти исчерпывающую информацию об актуальном статусе НКО, найти контакты и выйти на связь, если у организации нет сайта, сегодня трудно. Решена проблема ФНС по отношению к налогоплательщикам. Там вполне современный ресурс, и он хорошо работает. Мы сейчас проводим заключительные переговоры на тему создания единого государственного реестра НКО, поскольку это первый основной шаг. Это тоже обратная связь от наших активистов, наших экспертов из регионов.

Еще одним важным шагом мы видим выделение отдельного грантооператора, который будет заниматься только сельскими НКО, работать только с мелкими городами и поселениями.

ИА REGNUM: Вы недавно говорили о росте гражданской активности в России. Что это даст самим гражданам?

Рост есть. Около 10% — прирост людей, которые организуют себя в сообщество, пусть и неформальное, например, в соцсетях, интернете. Это какие-то движения, которые не регистрируются в качестве НКО. При этом соотношение трудоспособного, экономически активного населения, задействованного в НКО, по отношению к не задействованному, но объединяющемуся в неформальные сообщества, следующее: около 600 тысяч человек в НКО и около 400 тысяч — это неформальные сообщества в соцсетях. Это говорит о том, что рост гражданской активности очень высок, при этом также очень высоко недоверие к организационно-правовым формам.

Всплеск активности в прошлом и этом году связан в первую очередь с теми событиями, которые происходили в России: Олимпиадой в Сочи, Крымом, теми смелыми решениями, которые принимает президент, отстаивая интересы страны на международной арене. Это является побудительным активом для того, чтобы сделать что-то полезное.

Что это дает наименее социально защищенным гражданам? Тут стоит отметить, что подход к данному вопросу в России и странах Европы совершенно разный, и здесь пропасть. Выезжая в Европу, мы видим, как, например, в банках, в местах массового скопления людей всегда есть волонтер, сопровождающий колясочника. Или группа инвалидов, рядом с которыми обязательно есть волонтеры с флажками. Мы удивляемся, у нас такое можно увидеть крайне редко. Сейчас эта культура волонтерства начинает набирать обороты, но мы пока на самом старте, а для многих стран — это часть культуры. Вот конкретная польза. Люди, которые, например, не могут реализовать себя наемными менеджерами и предпринимателями, могут реализоваться в качестве волонтеров. Тоже касается пенсионеров в возрасте 55+. Они могут быть задействованы. Это огромная прямая польза.

ИА REGNUM: Текущие санкции оставили свой отпечаток на НКО?

Сейчас экономисты будут кричать, что это не так, но я считаю, что санкции — это безусловный плюс. Я не могу сказать, что НКО серьезно конкурировали на рынке услуг с коммерческими организациями, но какую-то нишу они занимали, и сейчас эта ниша стала больше. Санкции, может быть, принесли минус в той части, что возможности крупных компаний в виде пожертвований, благотворительной деятельности снизились. Но здесь необходимо заметить, что при сокращении бюджетных расходов на многие статьи президентский грант сохранен в прежнем объеме — 4 млрд 200 млн рублей. Минсельхоз также выделяет дополнительные средства на НКО. Мы собираемся выходить с инициативой по поводу грантооператора для сельских НКО. Поэтому в этой сфере все не так плохо. Повторюсь, я считаю, что санкции и кризис принесли дополнительные возможности.

ИА REGNUM: В 2015 году остался только итоговый форум «Сообщество». А что будет дальше?

На 2016 год мы уже запланировали проведение форумов. Надеемся, они станут ежегодными с итоговым форумом в День народного единства 4 ноября. Скорее всего, также будут проходить во всех федеральных округах, но будем менять города. Добавлять серьезную онлайн-составляющую. Опыт показывает, что эти форумы нужны НКО.