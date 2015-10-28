Москва, 28 октября, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 октября на пленарном заседании форума «Открытые инновации» предложил регулярно проводить форум на ВДНХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Награждение дипломами школьников Сергеем Собяниным

«Я бы хотел предложить организаторам форума рассмотреть ВДНХ как постоянно действующую площадку для проведения форума «Открытые инновации», — сообщил Собянин.

Градоначальник отметил, что проводить мероприятия форума столицы на площадках ВДНХ стало возможно после того, как правительство РФ передало здание в ведение столицы. «Мы вместе, совместными усилиями приводим эту площадку в порядок, — сообщил он.

Кроме того, перед пленарным заседанием форума «Открытые инновации 2015» Собянин наградил дипломами «Юный инноватор» 12 столичных школьников, чьи инновационные разработки имеют практическое значение для экономики города.

Напомним, в Москве проходит международный форум «Открытые инновации 2015», который является крупнейшей в России площадкой для обсуждения современных тенденций технологического развития. В рамках форума правительство Москвы подписало соглашение с ГК «Мортон» и ГК «Ташир.