Краснодар, 28 октября, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Ездить и ходить по дорогам столицы Краснодарского края — опасно для жизни. Согласно рейтингу, составленному центром ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза», именно Краснодар является наиболее опасным городом для автомобилистов и пешеходов. Здесь показатель летальных случаев при авариях составил 7,1 на 100 тыс. населения. Всего в рейтинг вошли десять региональных столиц, лидирующих по уровню смертности на дорогах.

Водитель! Нарушение установленной скорости движения — ведет к дорожным происшествиям. Советский плакат. 1952

Следом за Краснодаром на втором месте в рейтинге самых опасных городов для водителей расположился Липецк с показателем смертности 6,9 на 100 тыс. человек, пишут «Известия». Тройку лидеров по опасности на дорогах замыкает Пермь — 6,8 на 100 тыс. человек. Далее идут Махачкала (показатель смертности 6,7 на 100 тыс. человек), Кемерово (6,6), Иркутск (6,5), Омск (6,2), Воронеж (6,0), Красноярск и замыкает антирейтинг Волгоград (5,1).

Затем специалисты центра ОНФ «Народная экспертиза» намерены на проблему высокой смертности в этих городах обратить внимание местных властей. Кроме того, в рамках проекта «Карта жизни», который пока работает в четырех пилотных областях России, а с 1 ноября охватит всю страну, Народный фронт намерен задействовать общественный контроль для выявления опасных участков и устранения причин аварийности. Как пояснил руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев, средства на это региональные власти должны закладывать в муниципальные программы по безопасности дорожного движения, либо часть денег возвращать на эту же программу со штрафов, взимаемых с нарушителей.

Специалисты центра также считают, что к повышению уровня исполнения поручений президента по снижению смертности на дорогах приведет и включение показателя по «количеству аварийно-опасных участков дорог» в перечень показателей оценки эффективности деятельности региональных властей. Соответствующие предложения уже направлены в администрацию президента РФ.

Напомним, в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» необходимо обеспечить к 2018 году снижение смертности от ДТП до 10,6 случая на 100 тыс. населения. В 2013 году этот показатель составил 18,85 случая на 100 тыс. населения, а в 2014-м — 18,47.

За восемь месяцев текущего года, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края, на территории региона было зарегистрировано 3924 дорожно-транспортных происшествия, в которых 673 человека погибли и 4746 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число ДТП, погибших и раненых в них людей сократилось на 7,2%, 19,9% и 5,8% соответственно.