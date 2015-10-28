Иркутск, 28 октября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. В сети Интернет опубликовано видео падения болида в акваторию озера Байкал. Само событие произошло вечером 22 октября, однако данные обработаны и обнародованы только сейчас.

i.ytimg.com Падение метеорита в озеро

Директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев пишет в своем блоге, что сотрудники обсерватории Кирилл Иванов и Евгения Комарова завершили работы по вводу в строй системы видеорегистрации метеоров, сгорающих над Тункинской долиной, буквально 9 октября. Две высокочувствительные камеры, оснащенные короткофокусными объективами, установлены в 58 километрах друг от друга — на астрофизическом полигоне ИГУ вблизи поселка Торы и на радиоастрономической обсерватории ИСЗФ СО РАН вблизи урочища Бадары.

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«Техника работает, регистрируя в ясные ночи до 40 метеоров за ночь. Вечером 22 октября камеры зафиксировали яркий болид, летевший с запада на восток. Имеющееся программное обеспечение позволяет определять очень многие параметры события по информации, полученной с обеих камер одновременно, — пишет ученый. — Известно, что полет болида нередко сопровождается выпадением метеорита. В нашем случае, согласно выполненным расчетам, объект должен был полностью потерять горизонтальную скорость спустя 37 секунд после обнаружения в пункте «Бадары», и свободно упасть на расстоянии 238 км от точки, где его впервые зафиксировала одна из камер. Таким образом, предполагаемое место падения расположено в акватории озера Байкал, на расстоянии около километра от берега, в 17 км от поселка Большое Голоустное».