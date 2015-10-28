В Москве построят инновационный образовательный центр для детей
Москва, 28 октября, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Москвы 28 октября на форуме «Открытые инновации» — 2015 подписало соглашение с ГК «Мортон» и ГК «Ташир», которые планируют реализовать проекты, направленные на поддержку и развитие инновационной деятельности в городе Москве. Под документами поставили свои подписи заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и главы представленных компаний. На церемонии подписания присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как заявил директор Агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев, первым проектом станет городской инновационный центр для детей «Город героев», предлагающий обучение по четырем направлениям: робототехника, дизайн, программирование, мультимедиа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Существует мировой опыт вовлечения детей в инновационную тематику, и Москва давно занимается этим направлением. Существует свыше 20 центров молодежного инновационного творчества, которые посещает тысячи детей. Но и этого пока мало для того, чтобы пробудить интерес к инновациям. «Город героев» будет растить будущих изобретателей, предпринимателей, людей, которые хотят работать в экономике инноваций», — сообщил Парабучев.
Организации, подписавшие соглашение, заявили о намерении создать инфраструктуру для появления проектов и компаний в сфере высоких технологий, вовлечения молодежи в инновационную деятельность и популяризации инноваций. До 2020 года предполагаемый объём инвестиций в программы, связанные с поддержкой и развитием инновационной деятельности, составит 10 млрд рублей.
Напомним, в Москве с 28 октября по 1 ноября проходит форум «Открытые инновации» — 2015, в рамках которого проходит более 100 мероприятий с участием 300 экспертов в сфере инноваций и развития из 34 стран мира. Столичные власти перезапустили проект центра инновационного развития города, который был создан в 2012 году для разработки и реализации государственных программ развития высокотехнологичных секторов экономики города и содействия инновационному развитию правительства Москвы. Новый проект получил название Агентство инноваций города Москвы.