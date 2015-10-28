Москва, 28 октября, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Москвы 28 октября на форуме «Открытые инновации» — 2015 подписало соглашение с ГК «Мортон» и ГК «Ташир», которые планируют реализовать проекты, направленные на поддержку и развитие инновационной деятельности в городе Москве. Под документами поставили свои подписи заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и главы представленных компаний. На церемонии подписания присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Наталья Сергунина на форуме «Открытые инновации»

Как заявил директор Агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев, первым проектом станет городской инновационный центр для детей «Город героев», предлагающий обучение по четырем направлениям: робототехника, дизайн, программирование, мультимедиа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Существует мировой опыт вовлечения детей в инновационную тематику, и Москва давно занимается этим направлением. Существует свыше 20 центров молодежного инновационного творчества, которые посещает тысячи детей. Но и этого пока мало для того, чтобы пробудить интерес к инновациям. «Город героев» будет растить будущих изобретателей, предпринимателей, людей, которые хотят работать в экономике инноваций», — сообщил Парабучев.

Организации, подписавшие соглашение, заявили о намерении создать инфраструктуру для появления проектов и компаний в сфере высоких технологий, вовлечения молодежи в инновационную деятельность и популяризации инноваций. До 2020 года предполагаемый объём инвестиций в программы, связанные с поддержкой и развитием инновационной деятельности, составит 10 млрд рублей.

Напомним, в Москве с 28 октября по 1 ноября проходит форум «Открытые инновации» — 2015, в рамках которого проходит более 100 мероприятий с участием 300 экспертов в сфере инноваций и развития из 34 стран мира. Столичные власти перезапустили проект центра инновационного развития города, который был создан в 2012 году для разработки и реализации государственных программ развития высокотехнологичных секторов экономики города и содействия инновационному развитию правительства Москвы. Новый проект получил название Агентство инноваций города Москвы.