Минск, 28 октября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. «Ситуация в экономике сегодня действительно сложная. Кстати, она возникла не по нашей вине, а из-за целого ряда внешних обстоятельств, в том числе мирового финансового экономического кризиса и взаимных санкций между Россией и Евросоюзом», — заявил 27 октября в Москве министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Питер Брейгель Младший. Слепые ведут слепых (фрагмент). 1568

Глава МИД постсоветской республики не только не увидел вины чиновников в очередном кризисе (предыдущий кризис Белоруссия пережила в 2011 году), но и заявил также, что вины официального Минска в создании «белорусского продовольственного офшора» нет. По словам Макея, надо думать не о борьбе Россельхознадзора с контрабандой, ограждении российского потребителя от опасной для здоровья продукции белорусского производства, но стимулировать взаимный товарооборот.

«Если бы мы занимались реэкспортом подсанкционной продукции, которая поступала бы через территорию Белоруссии, товарооборот между Россией и Белоруссией вырос бы в разы. Но, к сожалению, товарооборот с Россией у нас с января по август этого года составил $18,2 млрд, это почти на 30% ниже, чем за тот же период 2014 года, — сообщил в интервью российской газете «Коммерсантъ» Макей.

Министр подтвердил нежелание официального Минска вести переговоры о введении единой валюты, на чём настаивают эксперты стран Евразийского союза, видя в единой валюте не только экономию на транзакциях во взаиморасчётах, но и инструмент укрепления ЕАЭС в целом. Макей предложил сфокусировать внимание на ЕЭП, более совершенной формой которого является Евразийский союз.

«В свое время Евросоюз не скоро пришел к созданию единой валюты. И нам стоило бы учитывать уроки, уроки и Евросоюза, и СССР. На этом этапе нет смысла вести речь о единой валюте — сперва надо добиться успехов в создании единого экономического пространства», — заявил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз социально-экономического развития Белоруссии на 2015 год оказался досрочно провален. Провалился также официальный прогноз на текущую пятилетку, отражённый в Программе социально-экономического развития Белоруссии на 2011−2015 годы (утверждена указом президента от 11 апреля 2011 года). Согласно документу, ВВП в 2015 году должен был вырасти на 62−68% к уровню 2010 года, промпроизводство — на 54−60%. Вместо признания своей вины в произошедшем, власти постсоветской республики предпочитают проблемы замалчивать, а при обнаружении — возлагать на маргинальную оппозицию, кризис в России или глобальные процессы.