Ташкент, 28 октября, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри посетит страны Средней Азии, сообщила ИА REGNUM представитель пресс-службы посольства США в Ташкенте.

Франц Алексеевич Рубо . Средняя Азия. Всадники в Самарканде (фрагмент). 1888

«Сегодня, 28 октября, он отправится в Австрию, а после этой поездки в течении пяти дней совершит турне по странам Средней Азии», сказал собеседник агентства. «В Узбекистане Керри проведет встречу с президентом Узбекистана Исламом Каримовым», добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, только что страны региона посетил премьер-министр Японии.