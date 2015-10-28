Москва, 28 октября, 2015, 11:28 — ИА Регнум. В сентябре 2015 года индекс «Кофе с Молоком» вырос по сравнению с августом на 1,1% и составил 910 п.п. В годовом выражении индекс вырос почти на четверть (+24,8%), успешно обогнав даже столь высокую инфляцию. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Иллюстрация: romir.ru Динамика индекса «Кофе с Молоком», январь-сентябрь 2015 года

Главной причиной продолжающегося роста индекса «простых удовольствий» является перманентный рост цен на дорогостоящие и валютозависимые ингредиенты, т. е. на кофе и шоколад. И, несмотря на то, что в сентябре по сравнению с августом цены на эти продукты немного снизились, на 6−8%, потребители сразу отреагировали на снижение цены повышением объема покупки на 10−14%.

То есть, несмотря на жесткую экономию в расходах на товары повседневного спроса в целом, которая была зафиксирована в сентябре, на маленьких простых удовольствиях жители России не экономят. Кофе с молоком и шоколадкой российские граждане продолжают себя баловать даже в трудные времена.

Индекс «Кофе с Молоком» (КсМ), рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Базой для расчета нового индекса является динамика цен и объемов потребления 4 категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад.

Почему для расчета индекса были выбраны именно эти продукты? Кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад в целом не являются продуктами первой необходимости. Россия всегда была и до сих пор остается скорее чайной, нежели кофейной страной. О пользе молока для взрослых ведется много споров. Бутилированная вода начинает потребляться «от хорошей жизни», в противном случае можно выпить фильтрованной воды, а то и из-под крана. Шоколад же, в отличие от сахара, который входит в минимальную потребительскую корзину, не является первоочередным подсластителем, поэтому его по праву можно считать лакомством.

*Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 10 тысяч жителей России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России с населением более 10 тысяч человек. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.