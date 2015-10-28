Таллин, 28 октября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Эстонии, член правящей праволиберальной Реформистской партии Ханно Певкур считает, что опыт США по охране сухопутной границы будет активно заимствован и окажется полезным для эстонской пограничной службы. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в эстонской общественно-правовой телерадиокорпорации ERR со ссылкой на первые итоги визита Певкура в США. Певкур уверен, что Эстония может взять на вооружение практические навыки и технологические решения американской стороны. «Поскольку наша восточная граница (с Россией — прим. ИА REGNUM ) находится в стадии строительства, то мы могли бы перенять, скажем, американский опыт в сфере инфосистем», — отметил министр.

km.ru Проволока на границе

Певкур намерен также посетить приграничную с Мексикой зону, чтобы на месте ознакомиться с охраной госграницы США. Согласно предварительной договоренности, американское спецподразделение пограничной охраны проведет курсы для сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более 70 млн евро будет выделено Департаменту полиции и пограничной охраны Министерства внутренних дел Эстонии на оснащение границы с Россией самым современным оборудованием слежения и ограждения. Основным элементом нововведений станет пограничная полоса шириной 10 метров, по которой будет осуществляться ежедневное патрулирование. Высокий (2,5 метров высоты) забор с колючей проволокой будет установлен на протяжение чуть более ста км. Граница будет вооружена средствами технического контроля видеокамерами, будут осуществляться регулярные облеты приграничной территории беспилотными авиасредствами (дронами). Кроме того, пограничников снабдят планшетами, чтобы они могли следить за происходящим в реальном времени.

Подробности:Пограничников Эстонии вооружат планшетами на границе с Россией