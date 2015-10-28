Вашингтон, 28 октября, 2015, 11:09 — ИА Регнум. Мини-сезон популярного сериала «Секретные материалы» покажут на экранах в январе 2016 года. А пока американский телеканал Fox опубликовал на YouTube тизер к продолжающейся киноленте.

Цитата из т/с «Секретные материалы». реж Крис Картер. 1993 — 2002. США

Напомним, что до выхода тизера продюсер сериала Крис Картер сообщал, что новые серии «Секретных материалов» будут посвящены страхам нашего времени, которые образовались после заключительного оригинального сезона сериала в 2002 году.

Картер заявил, что многое произошло с того времени, например, отменили многие права и свободы ради нашей безопасности:

«Мы начали шпионить, начали врать — всё то, что напоминает мне о времени, когда я рос при Уотергейтском скандале».

Актриса Джиллиан Андерсон, исполнившая роль Скалли, подчеркнула, что новый мини-сезон сериала, возможно, создаст политический резонанс.

Так, в новом тизере можно увидеть новых отрицательных персонажей, с которыми придется встретиться Скалли и Малдеру, однако ни одного уже знакомого зрителям: ни Курильщика, ни человека-червя.

Напомним, что премьерный показ сериала «Секретные материалы» состоялся в сентября 1993 года, завершился в 2002 году.

Кроме того, Дэвид Духовны, сыгравший в сериале Малдера, недавно вновь стал очень популярен благодаря американскому телесериалу «Калифорникейшн» (также оригинальное название «Californication» переводят как «Блудливая Калифорния» и «Плейбой из Калифорнии». Премьера первого сериала состоялась 13 августа 2007 года, а показ последнего, седьмого, эпизода завершился 29 июня 2014 года.

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