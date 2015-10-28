Больцано, Италия, 28 октября, 2015, 11:19 — ИА Регнум. 24 октября выставка итальянских художников в галерее современного искусства «Музеон» в Больцано закончилась весьма неожиданным уничтожением одного из экспонатов: уборщики перепутали его с мусором, и арт-объект был «убран».

scontent.xx.fbcdn.net Экспозиция «Мы собирались потанцевать сегодня вечером» в галерее Музеон в Италии

Как сообщили итальянские СМИ, Экспозиция под названием «Мы собирались потанцевать сегодня вечером» принадлежала творчеству миланского дуэта Голдшмид и Кьяри (Goldschmied & Chiari). Авторы сатирически изобразили пышную вечеринку итальянских политиков времён 80-х: один из залов галереи был полностью заполнен пустыми бутылками от шампанского, сигаретами, разбросанной одеждой, обувью и щедро посыпан конфетти.

Наутро после открытия выставки уборщики получили задание убрать фойе, где проходило мероприятие по случаю открытия экспозиции. Очевидно, арт-объект Голдшмида и Кьяри получился настолько приближенным к реальности, что обслуживающий персонал принял его за последствия реальной вечеринки и без колебаний убрал весь беспорядок.

По словам куратора галереи Летиции Рагалии, уборщиков предупредили не трогать экспонаты, а убрать только фойе, однако, судя по всему, за часть фойе была принята также уничтоженная экспозиция. Ущерб, нанесенный уборщиками современному искусству, оказался небольшим — инсталляция в мусорных мешках не успела отправиться на помойку. Кураторы принесли авторам экспозиции свои извинения и пообещали восстановить её по фото.