Самарская область, 5 июля, 1999, 14:38 — ИА Регнум. Сегодня в Самаре завершается Грушинский фестиваль авторской песни. Среди 250 тысяч гостей фестиваля особенное внимание привлек к себе бывший мэр Самары, бывший вице-премьер и бывший заместитель главы президентской администрации Олег Сысуев. В традиционном футбольном матче "Сборная Мира" - Сборная Самары, проходившем в рамках фестиваля, он выступил в качестве центрального нападающего сборной города и забил великолепный гол.