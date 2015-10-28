Рубцовск, Алтайский край, 28 октября, 2015, 10:20 — ИА Регнум. В Рубцовске готовились снести одно из аварийных и небезопасных зданий. Постройка давно не использовалась по назначению, портила вид микрорайона. Каково было удивление чиновников, когда обнаружилось, что в помещении брошенного спортзала уже 40 лет проживает и даже официально прописана пожилая женщина. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

ГТРК «Алтай» В Рубцовске ветеран труда почти 40 лет живет в спортзале

В здании нет отопления, крыша над головой грозит рухнуть в любой момент, и ветеран труда Нина Петровна Ткачёва вынуждена просить о помощи. С 1976 года женщина обитает в каморке бывшей школы.

«Я там техничкой работала. Раньше-то не шибко шли, работа была у людей. С 1977 года я встала на общую очередь на улучшение жилья. И до сих пор я в этой очереди», — поясняет пенсионерка корреспондентам ГТРК «Алтай».

Последние спортсмены из аварийного здания съехали два года назад. Бабушка осталась. К ее 75-летию муниципальная очередь на улучшение жилищных условий в Рубцовске продвинулась. И спустя 40 лет Нина Петровна значится в ней девятнадцатой. Она молча дожидалась бы обещанного жилья и дальше. Но здание официально признали аварийным. Приехали коммунальщики и отрезали здесь отопление, не заметив пожилую женщину, — отмечают корреспонденты ГТРК «Алтай».

Пенсионерка живет в жутких условиях. В ее комнатке с двумя обогревателями едва набегает 13 градусов тепла. Питается Нина Петровна в основном чаем. Иногда растапливает самодельную печурку — мусором, который найдет в спортзале за стеной. И боится, что без отопления перемерзнет последняя струйка воды, — делятся впечатлениями корреспонденты ГТРК «Алтай».

«В июне этого года предложили переехать в маневренный фонд, в благоустроенное помещение», — заявил заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

По словам корреспондентов ГТРК «Алтай», Нина Петровна отказалась, так как в комнате не было даже батарей. Что касается очереди на получение муниципального жилья — так оно в Рубцовске почти не строится.

Кстати, съездить с журналистами, посмотреть, как живет ветеран труда, в мэрии Рубцовска отказались.