Псков, 28 октября, 2015, 10:02 — ИА Регнум. Торжественный вечер, посвященный открытию Дней Германии в Пскове, состоялся 27 октября в Городском культурном центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, мероприятия приурочены к 25-летию связей между породнёнными городами Псков и Нойс.

Осада Нойса Карлом смелым. Средневековая гравюра

Глава Пскова Иван Цецерский заявил, что «партнёрским связям между двумя городами разных государств может позавидовать любой город на Земле». «И сегодня я по праву могу назвать наши города не просто городами-партнерами, а городами-братьями», — подчеркнул Иван Цецерский и выразил благодарность экс-бургомистру Нойса Герберту Наппу, который в течение 17 лет поддерживал партнёрские связи городов-побратимов. Он также выразил надежду, что новый бургомистр Нойса Райнер Бройер «не просто продолжит хорошие традиции дружбы, а сможет вдохнуть в них еще больше энергии и новых, самых смелых идей».

Депутат городского Совета Нойса Ангелика Квиринг-Перл в своем ответном слове заявила, что 25-летнее партнерство между Псковом и Нойсом связано, прежде всего, с тем, что в начале его осуществляли люди. «В спорте ли, в культуре, в области образования или пожарной охраны — много союзов, организаций, предприятий и частных лиц принимали в участие в том, чтобы договор о партнёрстве был наполнен жизнью», — сказала она. По её мнению, в настоящее время отношения между городами-партнёрами изменились: если на начальном этапе связи строились на оказании гуманитарной помощи псковичам от жителей Нойса, то в настоящее время можно говорить о партнёрстве наравне.

Отметим, что культурная программа Дней Германии в Пскове стартовала 25 октября. В Пскове проходят дни немецкой кухни, в рамках которой проводятся мастер-классы по традиционной немецкой выпечке. Гёте-институт в Санкт-Петербурге предложил псковским учителям немецкого курсы повышения квалификации. Кроме того, в Пскове завтра, 29 октября, откроется фестиваль немецкого кино. Дни Германии пройдут в Пскове до 1 ноября.