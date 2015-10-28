Санкт-Петербург, 28 октября, 2015, 09:49 — ИА Регнум. После сбора данных об объемах, видах отходов и вреде, наносимом природе, будет определена подходящая для рекультивации полигона технология.

ecamir.ru Токсичные отходы

Совещание прошло 27 октября в рамках работы оперативного штаба по решению проблемы полигона, председателем которого является Алексей Золотов, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. О проведении конкурса на работы по обследованию полигона было решено объявить через две недели. А уже в конце ноября оперативный штаб планирует представить новую и безопасную концепцию полигона «Красный Бор».

Пока взамен методики сжигания членами оперативного штаба предлагается плазмокаталитическая утилизация нефтесодержащих и жидких органических отходов из Национального исследовательского Томского политехнического университета. Разработчики уже готовы поставить опытную установку на полигоне. Обсуждение других технологий еще ведется: «Мы опробуем лучшие варианты, запустив первую партию отходов с полигона, с замерами всех экологических параметров. Установка, показавшая оптимальный экологический результат, будут ликвидировать полигон», — сказал на первом заседании штаба 23 октября Алексей Золотов. Следующее заседание намечено на начало ноября.

Напомним, петербургским Комитетом по природопользованию был предложен проект строительства на полигоне мусороперерабатывающего завода. 13 октября должны были состояться общественные слушания по данной инициативе, однако они были перенесены на неопределённый срок. Метод термического воздействия экологи считают опасным для здоровья жителей области и состояния окружающей среды.

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