Москва, 28 октября, 2015, 12:02 — ИА Регнум.



Умберто Боччони. Восставший город

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Футуризм родился в Италии и начал сознательную жизнь с Манифеста, опубликованного итальянским поэтом Филиппо Томмазо Маринетти 20 февраля 1909 года в парижской газете «Фигаро».

Манифест был обращен к молодым художникам «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придет новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора». В манифесте отрицались все духовно-культурные ценности прошлого (позже Владимир Маяковский скажет так: «Я над всем, что сделано, ставлю «nihil»).

"Мы намерены воспеть любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию.

Мужество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии.

Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, — она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской.

Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над Землей, по ее орбите.

Мы стоим на последнем рубеже столетий!.. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живем в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость», — говорилось в манифесте.

Маринетти стремился создать «формулу, которая отражала бы новый век». В поэзии этой формулой стал vers libre — свободный стих, а в живописи — совершенно новый стиль, воспевавший анархизм, машины, отвагу, шум и города, скорость и полет. Футуристы выпустили более пятидесяти манифестов, относящихся к различным областям жизни: танец, литература, музыка, скульптура, политика и даже кухня. 8 марта 1910 года был опубликован «Манифест футуристической живописи». К 1915 году уже были написаны манифесты, касающиеся скульптуры, шумов, колористики и в конечном счете «перестройки вселенной». Футуризм стал всепроникающим движением в искусстве.

Всемирно известными стали художники-футуристы Умберто Боччони, Джакомо Балла, Джино Северини, Карло Карра, Джованни Папини, Фортунато Деперо, Арденго Соффичи и Луиджи Руссоло. Основным принципом их живописи было стремление запечатлеть скорость и динамичную форму.

Маринетти и художники-футуристы путешествовали по Европе с выставками и публичными лекциями, тем самым привлекая на сторону художественного движения новых сторонников. Важное значение философия футуризма придавала культу силы, насилия и войны, поэтому многие художники после вступления Италии в Первую мировую войну ушли на фронт. Участие в военных действиях они расценивали как творческий порыв, а на войну смотрели как на музу.

Реальность разбила иллюзии — кто-то вернулся с фронта инвалидом, а кто-то не вернулся вовсе. Футуризм сбавил темп: многие художники обратили свои творческие поиски в другую сторону. В 1922 году фашистский режим начал давить на футуристов, а в 1944 году футуризм погиб.

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