Вашингтон, 28 октября, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Накануне на YouTube появилось видео, в котором рассказывается, что на снимке, присланном с Марса, якобы обнаружили гуляющего среди скал медведя, сообщает Express. Запись сразу же стала популярна и обсуждаема среди пользователей в сети.

cablook.com Марс

Напомним, что NASA периодически размещает на своем сайте фото различных космических объектов, в том числе и снимки Марса. Записи последних агентство чаще размещает в черно-белой палитре, этим недовольны уфологи, сторонники «теории заговора», считающие, что представители NASA делают это специально, чтобы труднее было разглядеть признаки жизни на планете.

Так, обнаруженный «медведь», как пишет издание, был найдет группой виртуальных археологов, работа которых заключается в изучении снимков с Красной планеты. Существо, замеченное на Марсе, хоть и напоминает по своему виду медведя, но также имеет хвост, как у обезьяны, объяснил главный редактор портала Ufo Sightings Daily Скотт Уаринг. Исследователи уверены, что эта космическая фотокарточка «подтверждает существование марсианской жизни».

Отметим, что в NASA заявляют, что все подобные открытия — обман зрения. Также необычные формы в агентстве объясняют игрой теней, эрозией и оптической иллюзией. И люди, таким образом, видят только то, что им хочется увидеть.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уфологи не первый раз делают подобные «открытия». Например, в марте «Охотники на НЛО» обнаружили на Красной планете присутствие внеземной цивилизации: на фото виртуальные археологи разглядели обломки марсианского корабля.

Однако, в NASA отнеслись скептически к предположению уфологов о том, что увиденные кадры могут свидетельствовать о настоящих звездных войнах.

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