Москва, 28 октября, 2015, 08:59 — ИА Регнум. Отвечая на вопросы журналистов в Белграде о причине протестов в Черногории, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») заявил, что руководству страны со своей политикой навязывания гражданам любви к НАТО не удалось найти положительного отклика в народе.

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«В Белграде СМИ спрашивали мое мнение о причине протестов в Черногории. Думаю, ее рук-во никак не может заставить своих граждан полюбить НАТО», — сообщил политик в своем официальном Twitter.

Напомним, что 26 октября премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о причастности Москвы, вместе с «сербскими националистами», к организации митинга против него, слова политика приводит телеканал HRT. Такой вывод Джуканович сделал из-за комментария МИДа России об акции протестов в Подгорице.

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Позже МИД РФ опроверг обвинения в причастности к организации антиправительственных митингов в Черногории:

«Ни одного конкретного факта мнимой российской причастности к взвинчиванию социальной напряженности в Черногории Джуканович не представил, да и представить не мог, потому что таких фактов не существует», — подчеркнул МИД РФ, разместив комментарий на своем сайте.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 18 октября политическая партия «Демократический фронт», организатор акции протеста в столице Черногории, призвала всех граждан и оппозиционных деятелей выйти с митингом на главную площадь города.

Основное требование на акции заключается в том, что митингующие выступают за отставку всего правительств, в том числе и премьер-министра Мило Джукановича. Предыдущий подобный митинг оппозиции возле здания парламента жестока разогнала полиция, вследствие чего есть пострадавшие.

Позже, 24 октября, ИА REGNUM информировало о том, что в Подгорице продолжаются акции протеста против действующего правительства и премьера, который, по мнению граждан, сфальсифицировал результаты выборов. Тысячи граждан требуют отставки правительства и отказа от курса на вступление в НАТО.

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