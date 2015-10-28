Одесса, Украина, 28 октября, 2015, 08:15 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и бывший кандидат в мэры Одессы Александр Боровик намерены собрать протестный митинг в знак несогласия с итогами местных выборов, сообщает местное издание «Думская.net».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саак (фрагмент)

Как говорится в сообщении, «губернатор Михаил Саакашвили и Александр Боровик созывают своих сторонников на акцию протеста у окружного админсуда, который завтра (28 октября) будет рассматривать их иск об отмене результатов выборов».

Напомним, победу на выборах мэра Одессы, прошедших 25 октября, одержал Геннадий Труханов. Действующего главу города поддержали более 50% избирателей.

На втором месте расположился советник губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Александр Боровик, набравший всего 25,7%. В связи с этим Боровик назвал выборы сфальсифицированными.