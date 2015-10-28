Вашингтон, 28 октября, 2015, 08:16 — ИА Регнум. Заявление министра обороны США Эштона Картера о готовности начать наземную операцию в Сирии интерпретировал представитель Белого Дома Эрик Шульц: широкомасштабных наземных операций не будет, Картер имел в виду возможность проведения ограниченных операций, передаёт НТВ.

free-wallpaperbase.com Белый дом, Вашингтон

Уточняется, что ограниченные наземные операции проводятся со стороны США в качестве дополнения к основным операциям со стороны других стран. Пример — участие американского спецназа в освобождении заложников в Ираке.

«Как ранее президент дал четко понять, у нас нет намерения осуществлять долговременные, широкомасштабные боевые операции вроде тех, которые наша страна проводила в Ираке и Афганистане. Но мы, тем не менее, сохраняем возможность проводить ограниченные операции с партнерами, если обстоятельства это позволяют», — сказал Шульц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Белого дома Эрик Шульц заявил журналистам 27 октября, что власти США не намерены проводить затяжную военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Ранее, 27 октября, министр обороны США Эштон Картер во время слушаний в сенатском комитете по делам вооружённых сил заявил, что США не будут воздерживаться от поддержки своих союзников в их атаках на позиции «Исламского государства» или от проведения подобных миссий самостоятельно через авиаудары или прямые действия на земле.

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