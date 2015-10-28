Вашингтон, 28 октября, 2015, 08:11 — ИА Регнум. С момента запуска антитеррористической операции России в Сирии прошло чуть менее месяца.

politikus.ru

За небольшой промежуток времени Москва сумела не только подорвать позиции «Исламского государства», но и изменить существующий в регионе баланс сил. Как и ожидалось, первыми отреагировали американцы, которые вдруг активизировались на палестино-израильском направлении, хотя ранее скептически взирали на Тель-Авив и Рамаллу. Президент Барак Обама, некогда считавший Биньямина Нетаньяху «слишком сильным», а Махмуда Аббаса — «слишком слабым», чтобы выработать компромисс, теперь старается отыграть партию.

Американцы действуют открыто.

Источник в Государственном департаменте недвусмысленно сообщает о том, что США сократят экономическую помощь Палестине с $370 млн в 2015 году до $290 млн в 2016-м. «Это решение основано на нескольких факторах, включая неблаговидное поведение палестинцев и ограничения в бюджете на оказание помощи», — заявил источник.

Белый дом готов закрыть глаза на все, в том числе и на скандальное заявление израильского премьера на 37-м Всемирном сионистском конгрессе в Иерусалиме, где он пустился в «исторические» рассуждения, поведав о том, что автором идеи Холокоста был не Гитлер, а муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни, который встречался с «фюрером» в ноябре 1941 года в Берлине. «Хадж Амин аль-Хусейни поехал к Гитлеру и сказал: «Если ты их вышлешь, они все приедут сюда». — «Что же мне с ними делать?» — спросил он [Гитлер]. Тот [Хусейни] ответил: «Сожги их», — приводит слова Нетаньяху британская Би-би-си.

Спустя два дня государственный секретарь Джон Керри встретился с премьером Израиля в немецкой столице, призвав «положить конец любым подстрекательствам и любому насилию».

Остроумный ход, не так ли?..

Читайте подробнее в статье: Почему США сближаются с Израилем и Египтом?

Все статьи автора: Саркис Цатурян