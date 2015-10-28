Таллин, 28 октября, 2015, 07:56 — ИА Регнум. Военнослужащие НАТО в Эстонии мешают туристическому бизнесу. Из-за усиленного военного контингента туристы боятся ехать в Эстонию. Об этом заявил замглавы Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), исполнительный директор Nordic Hotel Forum Феликс Мягус, передаёт радио «Голос Балтии».

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Уточняется, что выводы Мягуса основаны на статистике гостиничного бизнеса. По его данным, 10% постояльцев гостиниц в Таллине — военнослужащие НАТО. Такие соседи по отелю отталкивающе действуют на туристов и в результате портят статистику, которая не меняется с 2014 г.

Ситуацию прокомментировал председатель комиссии парламента по государственной обороне Марко Михкельсон. Он заверил аудиторию, что военнослужащие НАТО не представляют угрозы, а наоборот, гарантируют безопасность Эстонии.

«Присутствие союзников является важной гарантией безопасности Эстонии, и их размещение в наших гостиницах не должно никого тревожить», — сказал он.

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