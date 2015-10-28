Киев, 28 октября, 2015, 07:33 — ИА Регнум. Премьер-министру Украины Арсению Яценюку грозит отставка по итогам местных выборов в стране, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента Украины.

А. Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

Причинами отставки могут стать, как потеря доверия со стороны жителей страны (рейтинг «Народного фронта» упал до 1%), так и неудачные решения в экономике страны.

По предварительным данным, судьба Яценюка может быть решена в ближайшие дни на одном из проходящих ежедневно заседаний «совета коалиции» — 4-х фракций, составляющих парламентское большинство.

Как сообщил руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Юрий Луценко в эфире ток-шоу «Шустер Live», «у нас будет очень жесткий разговор с премьером. Думаю, мы можем прогнозировать серьезные изменения в кабинете министров, вплоть до глобальных, уже в ноябре».

По его словам, Яценюк должен ответить за политику в сфере ЖКХ, за ошибки при индексации пенсий и зарплат.

Отметим, что вероятным претендентом на пост главы украинского правительства называется министр финансов Украины Наталья Яресько, которая эффективно действовала в нынешней должности.