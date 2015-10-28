Якутск, 28 октября, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Якутии Анна Соловьева разглядела в драке школьников, случившейся в городе на прошлой неделе, национализм (избитые мальчики были якутами) и возложила вину в случившемся на учителей, которые не досмотрели за своими подопечными.

Вильгельм Трюбнер. Дерущиеся мальчики. 1872

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«Налицо националистическая составляющая. Детей бьют просто потому, что якуты. Объясняю пошагово: виноваты в любом случае педагоги… Педагоги полностью в ответе за то, что делают их учащиеся даже вне учёбы», — заявила она газете «Вечерний Якутск».

Преподаватели, в свою очередь, оказались не согласны с тем, что причиной конфликта между детьми могла быть национальная составляющая и отрицают свою вину. Теперь педколектив школы № 24 Якутска просит в открытом письме разобраться в ситуации.

Напомним, драка между учениками двух разных школ произошла в портовом районе Якутии. Один из мальчиков попал в больницу. Родители избитых школьников ранее обратились с открытым письмом, в котором просили силовиков и чиновников разобраться в ситуации, наказать виновных и не допустить последующих конфликтов между детьми.

В ответном открытом письме, составленном педагогами школы № 24, где учатся обидчики, говорится, что участвовавшие в избиении школьники сами все разных национальностей, и только один из них был русским.

«ЧП случилось, да… Увы… В детских коллективах, среди подростков, случаются подобные происшествия. Да и всегда случались. И мы с этим работаем, ничуть не снимая с себя ответственности. Конечно, проводятся беседы и классные часы о толерантности, приглашаются представители правоохранительных органов с предупредительными беседами, организуются совместные мероприятия с соседней школой. Но, раз случилось, значит, — недоработали. И снова — беседуем, советуем, объясняем, ругаем и снова беседуем. Мы переживаем за пострадавших детей не меньше других. Представители коллектива школы и участники драки сходили в школу, зашли в те классы, где учатся пострадавшие дети. И администрация, и провинившиеся школьники при всём классе принесли свои извинения за недопустимое поведение», — объясняют учителя.

«Я могу сказать смело, что там никакой национальной подоплеки нет, как хотят преподнести некоторые журналисты и общественные деятели. Уполномоченная очень опрометчиво заявила о национализме», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Якутска Егор Охлопков.

По его словам, в управлении образования по факту избиения школьников было проведено экстренное межведомственное совещание. По результатам которого решено разработать дорожную карту по урегулированию отношений между учениками. На площади, где произошла драка, будут установлены видеокамеры, а перед школой № 38 появиться шлагбаум, будут курсировать родительские патрули, также свое присутствие в районе усилит полиция.

Со школьниками проведут профилактическую работу.

«Все участники избиения установлены, расследование ведут сотрудники полиции и возможно закончат на этой неделе. Многие учащиеся не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому их пригласят на комиссии по делам несовершеннолетних. Будут также приняты меры по отношению к родителям этих ребят и к администрации школы. Эти дети, фигуранты конфликта, их около 20 человек — никогда раньше не состояли на учете. Там 2 зачинщика, которые бросили клич, что их одноклассника побили ребята из 38-ой школы. Ситуация находится на контроле управления образования и на контроле управления внутренних дел, чтобы в последующем она не повторилась», — пояснил Егор Охлопков.

«Мы шли через школу № 30, там знакомый парень сказал нам, что ученики из 38-й избили нашего знакомого, Валеру, которого мы уже две недели не видели. Драться не собирались, просто хотели поговорить. А тех 5−7 человек было», — рассказывают News.Ykt.Ru о случившимся сами участники драки.

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла на прошлой неделе. Родители избитых якутских учеников школы № 38 попросили наказать обидчиков их детей в открытом письме. Они сообщают о том, что нескольких мальчишек, возвращавшихся домой из школы, избили 20 агрессивно настроенных подростков.

«Нападавшие подростки были в масках, некоторые прикрывали лица шарфами, у некоторых были кастеты. Нашим детям нанесены побои различных степеней тяжести. Есть справки медосвидетельствования о побоях. Нападавшие направленно били всех по голове, лежащих пинали по голове, по туловищу. В результате чего один ребенок попал в отделение нейрохирургии НМЦ «Центр материнства и детства», — говорится в обращении.

Как рассказали дети, нападавшие конкретного обвинения не предъявляли, объяснения причин нападения не было, просто подошли и предложили «помахаться». Когда школьники отказались, их начали избивать. «Это не первый случай избиения учащихся нашей школы, нередки случаи вымогательства денег со стороны учеников соседних школ № 24 и № 30», — жалуются родители. Они также обращают внимание на то, что в городской полиции их жалобу и предложение задержать агрессивных подростков проигнорировали.