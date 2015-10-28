Прага, 28 октября, 2015, 07:15 — ИА Регнум. 76-летний чешский певец Карел Готт был экстренно госпитализирован во вторник, 27 октября, в одну из больниц Праги. Об этом сообщается на странице 76-летнего музыканта в Facebook.

David Sedlecký Карел Готт

«Вынуждены сообщить, что все предстоящие концерты певца отменяются, — говорится в сообщении. — Готт просит СМИ проявить человечность, любезность и порядочность».

Подробности состояния здоровья «короля чешской поп-музыки» пока не приводятся.

Как уточняют местные СМИ, «чешский соловей» страдает сердечной аритмией, Готта доставили в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге.

Другие подробности пока неизвестны.