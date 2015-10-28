Владивосток, 28 октября, 2015, 07:09 — ИА Регнум. В Приморском крае наблюдается рост числа выявленных нарушений коррупционной направленности. Особое место занимает взяточничество и совершение коммерческих подкупов: количество зарегистрированных преступлений не только увеличилось, но и выросли суммы незаконных доходов. Так, сумма коммерческого подкупа с 78 тысяч рублей в 2014 году выросла до 1,2 миллиона рублей в 2015. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

Гюстав Доре. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте. 1861-69

В крае за прошедший период 2015 года зарегистрировано 7,5 тысяч нарушений закона коррупционной направленности — на 12,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности к дисциплинарной ответственности уже привлечено более 2,2 тысячи должностных лиц, к административной — 190 человек.

Значительный упор в этом году правоохранительные органы сделали на борьбу со взяточничеством: установленных фактов выявлено на 34,9% больше. Если в 2014 году подобных нарушений было зарегистрировано 109, то в этом году — 147 случаев.

В 2015 году в Приморье увеличились факты коммерческого подкупа: с 23 до 72 случаев (рост на 213%). Выросло число случаев получения взяток — на 8,6%.

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Согласно статистическим данным, в 2015 году произошел рост размеров взяток, а также сумм коммерческого подкупа. В первом случае, средний показатель составил 39 тысяч рублей вместо 38 тысяч в 2014 году. Сумма коммерческого подкупа с 78 тысяч рублей выросла до 1,2 миллиона рублей.

В общей сложности за этот год выявлено 22 факта взяточничества, которые были совершены в значительном размере, еще шесть — крупный размер, и одно преступление — особо крупный размер.

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Анализ отраслей показывает, что на бюджетную сферу пришлось наибольшее количество выявленных фактов нарушений коррупционной направленности, а именно 57 случаев. В сфере образования зарегистрировано 35 преступлений, миграция — 27, ЖКХ — 10. Наименьший показатель преступлений зафиксирован в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд — 8 случаев.

«Благодаря смещению акцентов в работе на выявление наиболее опасных коррупционных проявлений, совершаемых высокопоставленными чиновниками, а также связанных с освоением бюджетных средств, в 2015 году установлено 70 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Продолжена практика возбуждения уголовных дел в отношении специальных субъектов: пять лиц и десять преступлений, совершенных, в том числе тремя главами муниципальных образований, а также одним депутатом», — уточнила Елена Телегина.

В частности, материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела, которое на текущий момент находится в ведомстве регионального СУ СК России. Помощника депутата Законодательного собрания Приморья подозревают в хищении свыше 370 тысяч рублей.

В прокуратуре также рассказали, что с государственной службы уже уволен чиновник краевой администрации. Так, заместитель директора департамента здравоохранения попался на том, что не принял меры по предотвращению конфликта интересов: структура заключила сразу шесть госконтрактов на сумму более 59 миллионов рублей с аффилированной чиновнику фирмой.