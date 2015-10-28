Хабаровск, 28 октября, 2015, 05:12 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали катафалк, в котором находился гроб полный черной икрой, передает корреспондент ИА REGNUM.

hdwyn.com Икра

Cотрудники ДПС на трассе «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» остановили за превышение скорости катафалк. В ходе досмотра ритуального автомобиля, в находившемся внутри гробу полицейские обнаружили вместо покойника пол тонны упакованной в пластиковые банки черной икры. Об этом рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы происшедшего. Изначально водитель катафалка пояснил, что везет тело умершей женщины из поселка Маяк Нанайского района в Хабаровск. Когда автомобиль инспекторы ДПС осматривали, то в сумках под траурными венками обнаружили пластиковые контейнеры с икрой, предположительно осетровых видов рыб. Всего в катафалке было 0,5 тонны икры. А вот тела покойной не было.

Два сотрудника ритуального агентства рассказали, что не знали о том, что в гробу нет тела. Как они пояснили, к ним «обратился незнакомец с просьбой перевезти из поселка Маяк к одному из хабаровских моргов тело его умершей родственницы. Закрытый гроб в катафалк грузили тоже неизвестные им люди». За услугу незнакомец обещал вознаграждение 25 тысяч рублей.

Обстоятельства и причастные к незаконной деятельности устанавливаются.