Хабаровск, 28 октября, 2015, 05:16 — ИА Регнум. Губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту стоит принять во внимание претензии регионального отделения КПРФ, которое требует его отставки, и стать лучше. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Валерий Чудесов.

gosrf.ru Вячеслав Шпорт — Губернатор Хабаровского края.

«Шпорт работает давно, он знающий губернатор, у него хорошо подобраны кадры. Тем не менее руководству региона надо вникнуть в аргументы КПРФ и учесть их, найти резерв. Он часто не хочет слушать оппозиционную сторону, но надо пытаться понять логику и аргументацию, потому что иногда мы захлебываемся в собственной правоте», — подчеркнул эксперт.

Валерий Чудесов также отметил, что в регионе должен быть широкий постоянный мониторинг реализации программ, так как это момент открытости власти.

«А у нас получается, что пресса и оппозиционные партии смотрят на все со стороны, а власть действует самостоятельно. Прошел Восточный экономический форум. Отчет в СМИ — сколько миллиардов рублей, что будет построено, ТОРы, а социальная сторона осталась в тени. Но надо мониторить ее, потому что народ интересует именно социальная сторона преобразований — во что эти заявления превращаются через год? Полтора? Два? На Дальнем Востоке основная проблема — уменьшение населения, и надо, чтобы люди оставались, для этого нужно создавать соответствующие условия. А что касается новых проектов, то нужно делать акцент на их реализацию, отслеживать работу на результат», — пояснил политолог.

Он также считает, что каждая партия имеет право на свое мнение, даже если она заблуждается: «Многопартийность — это плюс, и то, что у нас в парламенте 3 партии, это отражение многопартийности на региональном уровне, это глубинный срез, и это здорово».

Эксперт подчеркивает, что протестные настроения должны быть оформлены организационно, чтобы не было Майдана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Комсомольской площади Хабаровска представители регионального отделения КПРФ провели митинг за отставку краевого руководства. В акции протеста приняли участие 500 человек.

«В условиях, когда власть не решает жизненно важных проблем, принимает ухудшающие жизнь народа законы и решения, игнорирует волеизъявление десятков тысяч жителей края, не обращает внимания на многотысячные акции протеста и разжигает социальную рознь, единственное решение — потребовать отставки этой власти», — отметили в краевом отделении КПРФ. Партия начала сбор подписей за поддержку этого требования и за отзыв депутатов-единороссов, которые голосовали против принятия закона «О детях войны в Хабаровском крае» и поддержали законопроект губернатора о лишении транспортных льгот пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.