Москва, 28 октября, 2015, 04:16 — ИА Регнум. Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман ответил на депутатский запрос депутата Госдумы, главного юриста КПРФ Вадима Соловьева о том, что компания Microsoft нарушает законодательство РФ, собирая и храня персональные данные граждан РФ на серверах в США.

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Генеральная прокуратура, проверив российское представительство американской компании и ее операционную систему Windows 10, сделала вывод, что компания действительно собирает большой массив персональных данных россиян, однако это полностью соответствует российскому законодательству, пишет газета «Известия».

В ответе Генпрокуратуры указывается, что п. 3 лицензионного соглашения на использование Windows 10 предусматривает согласие пользователя на обработку указанных сведений, что соответствует ст. 437 Гражданского кодекса РФ и п. 5 ч. 1 ст. 6 федерального закона «О персональных данных».

При этом разработчик Windows 10 осуществляет сбор следующих данных пользователей: имя, фамилия, адрес электронной почты, почтовый адрес, данные о возрасте, поле, стране, языке, номере телефона, паролях, подсказках по паролям, интересах, платежных данных, IP-адресе, сетевых настройках, о связях с другими людьми и организациями, местоположении. Гражданин РФ может и не предоставлять компании эти данные: операционная система Windows 10 может работать в режиме локальной учетной записи, то есть без использования сервисов, требующих предоставления персональных данных.

Также исключается и возможная утечка сведений из органов государственной власти — к такому выводу пришла Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая была подключена к проверке операционной системы.